Snowboarder fährt Frau aus Deutschland an - 44-Jährige schwer verletzt

Ein Snowboarder fährt eine Skifahrerin von hinten an. Die Deutsche stürzt und wird schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Jugendlichen.

04.03.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Bei einem Skiunfall am Donnerstagvormittag im Skigebiet Thurntaler in Außervillgraten (Bezirk Lienz in Tirol) ist eine 44-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Deutschland war laut Polizei gegen 9.55 Uhr mit Skiern auf der blauen Piste Nummer drei unterwegs - unmittelbar unterhalb der Bergstation des Vierer-Sesselliftes Gadein. Von hinten kam auf einmal ein Snowboard-Fahrer, der die Frau anfuhr.

Snowboarder stößt mit Skifahrerin zusammen

Die 44-Jährige und der Jugendliche kamen daraufhin zu Sturz. Der Snowboarder fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Er trug laut Polizei einen weißen Sturzhelm und eine schwarze Skibrille.

44-Jährige kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte die 44-Jährige mit schweren Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Lienz. Nach dem Unfall sucht die Polizeiinspektion Lienz den Snowboard-Fahrer und weitere Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer +43 59133/7230 melden.

