Skiunfall in Kärnten: 20-Jähriger fliegt acht Meter weit und landet auf Autodach

12.04.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Nach einem spektakulären Sturzflug ist ein deutscher Skifahrer in Österreich sehr unsanft auf einem Autodach gelandet. Wie die Polizei im Bundesland Kärnten am Dienstag berichtete, wurde der verletzte Mann anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Turracher Höhe: 20-Jähriger verliert Kontrolle über Skier und fährt ungebremst Piste hinab

Der 20-Jährige aus Nordrhein-Westfalen habe am Montag während eines Anfängerkurses im Skigebiet Turracher Höhe die Kontrolle über seine Skier verloren. Er fuhr fast ungebremst eine Piste hinab bis ins Tal. Auf Zurufe des Skilehrers, sich fallen zu lassen, habe der Urlauber aus dem Münsterland nicht reagiert.

Laut Polizei fuhr der Mann am Ende der Piste über einen Schneehügel, hob ab und flog ungefähr acht Meter durch die Luft. Er krachte auf ein parkendes Auto, das bei dem Aufprall erheblich beschädigt wurde.

