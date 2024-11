Skifahrer kracht in Sölden gegen Pistenrand und verletzt sich schwer

Am 14. November 2024, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger, dänischer Skifahrer am Tiefenbachgletscher auf der blauen Piste Nr. 39. Bei einem Rechtsschwung bemerkte der 55-Jährige einen anderen Skifahrer. Als er ihm auswich, prallte er gegen den Pistenrand.

Unfall im Skigebiet Sölden: Skifahrer nach Sturz schwer verletzt

Durch den Aufprall öffnete sich die Skibindung, was den Mann zum Sturz brachte. Er kam laut Polizeiangaben außerhalb der Piste zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen am Bein und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit der Rettung zur ärztlichen Versorgung nach Sölden und in der Folge in das Krankenhaus Zams gebracht.