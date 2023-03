Skifahrer stürzt in Mulde und verletzt sich schwer

Ein Mann verliert die Kontrolle über seine Skier, als er auf einer Piste im im Skigebiet Schlick in Telfes im Stubaital unterwegs ist. Und wird schwer verletzt.

22.03.2023 | Stand: 20:18 Uhr

Ein 71-Jähriger ist bei einem Skiunfall am Mittwochnachmittag in Telfes im Stubaital ( Tirol) schwer verletzt worden. Der Österreicher war laut Polizei gegen 13.20 Uhr im Skigebiet Schlick 2000 auf der blauen Piste Nummer sieben in Richtung Tal unterwegs. Der Mann verlor plötzlich die Kontrolle über seine Skier - warum ist bislang unklar.

Der Mann stürzte daraufhin in eine Mulde, in der kaum Schnee lag, zwischen Piste und der Holzunterkonstruktion eines Fangzauns. Der Skifahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Krankenhaus Hall in Tirol.

