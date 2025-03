Jugendliche prallt auf Skipiste in Senior - und wird jetzt gesucht

Die Polizeiinspektion Ried im Zillertal sucht eine Skifahrerin im Teenageralter. Sie war am Mittwoch dieser Woche, also am 26. März, in einen Skiunfall verwickelt. Laut Polizei war die Jugendliche, die auf zwischen 13 und 15 Jahre geschätzt wird, auf der Piste Nummer 5 in Aschau im Skigebiet Hochzillertal gestürzt.

68-Jähriger Deutscher wird von junger Skifahrerin umgefahren

Dabei rutschte sie in einen 68 Jahre alten Skifahrer aus Deutschland. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall - wie schwer wurde nicht mitgeteilt. Nach dem Zusammenprall weigerte sich das Mädchen, seine Daten weiterzugeben und verließ den Unfallort.

Sie soll Deutsch gesprochen haben. Das Mädchen, nach dem die Polizei jetzt sucht, war mit einer schwarzen Hose und einer rot-schwarzen Jacke bekleidet. Sie trug zudem einen schwarzen Helm mit verspiegeltem Visier und ein blaues Halstuch. Sowohl die junge Skifahrerin als auch Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal (Tel. 059133/7253) zu melden.