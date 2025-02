Skifahrer stürzt am Stubaier Gletscher und stirbt - Mehrere schwere Unfälle an einem Tag

Ein Skifahrer ist bei einem Unfall am Stubaier Gletscher (Tirol) ums Leben gekommen. Der 59-Jährige aus Tschechien war laut Polizei am Mittwoch, 5.2.2025, gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sohn in dem Skigebiet oberhalb der Piste Nummer 10 unterwegs.

Skiunfall am Stubaier Gletscher: Vater tot

Der Mann fuhr Augenzeugen zufolge gegen 10.35 Uhr einen etwa 25 bis 30 Grad steilen Hang im freien Gelände hinunter - und stürzte plötzlich. Der 59-Jährige wurde einige Meter weit geschleudert bis er schließlich liegen blieb.

Mehrere Ersthelfer, darunter zwei Ärzte, kümmerten sich um den Schwerverletzten. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Mann stirbt trotz Reanimationsversuchen auf Skipiste

Der Vater war anfangs noch bei Bewusstsein. Doch auf einmal verschlechterte sich sein Zustand derart, dass der 59-Jährige reanimiert werden musste. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Skifahrer offenbar mit seinem linken Ski gegen einen Stein gefahren, der mit Schnee bedeckt war. Daraufhin war der 59-Jährige gestürzt.

18-Jährige aus Deutschland am Patscherkofel schwer verletzt

In Tirol haben sich am Dienstag aber noch weitere Skiunfälle ereignet: Eine 18-Jährige aus Deutschland fuhr laut Polizei gegen 13.35 Uhr auf der schwarzen Piste im Bereich des „Ochsenschlages“ am Patscherkofel bei Lans.

Die Skifahrerin geriet über den Pistenrand hinaus - warum, ist bislang unklar. Die junge Deutsche überschlug sich und blieb etwa 18 Meter unterhalb des Endes der Piste schwer verletzt liegen. Ein Zeuge setzte den Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber flog die 18-Jährige ins Krankenhaus nach Innsbruck.

Skifahrer kreuzt Weg: 81-Jähriger stürzt

Ebenfalls am Patscherkofel war ein 81-Jähriger aus Österreich gegen 12.45 Uhr auf der roten Piste unterwegs. Der Skifahrer musste im Bereich des „Nassen Ganges“ einem anderen Skifahrer ausweichen, der seine Spur kreuzte. Der Österreicher stürzte und blieb verletzt am Pistenrand liegen. Nachkommende Skifahrer leisteten Erste Hilfe

Der 81-Jährige wurde bei dem Sturz im Gesicht verletzt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Innsbruck. Zeugen beider Unfälle am Patscherkofel sollen sich bei der Polizei melden unter Telefon +43 (0)59133/7116.

Lift-Bügel trifft 66-Jährige im Gesicht am Hintertuxer Gletscher

Auch im Gesicht verletzt wurde eine 66-Jährige am Hintertuxer Gletscher. Die Frau aus dem Vereinten Königreich fuhr am Mittwoch, 5.2.2025, gegen 12.50 Uhr mit dem Doppelbügel-Schlepplift „Kaserer 2“ nach oben. Beim Aussteigen konnte sie den Bereich nicht schnell genug verlassen.

Obwohl der Liftaufseher das sah und den Schlepplift anhielt, waren die nächsten Fahrgäste bereits ausgestiegen und ließen den Bügel los. Dieser traf die 66-Jährige im Gesicht und verletzte sie. Die nachkommenden Fahrgäste fuhren weiter, ohne sich um die Verletzt zu kümmern. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon +43(0)59133/7250.

Polizei sucht verkleideten Snowboarder nach Unfall im Skigebiet Schlick 2000

Schwer verletzt wurde außerdem eine 20-Jährige bei einem Unfall im Skigebiet Schlick 2000 im Stubaital in Tirol. Die junge Spanierin war laut Polizei am Mittwoch, 5.2.2025, auf der roten Piste Nummer 13 unterwegs. Die junge Frau prallte offenbar gegen 11.45 Uhr mit einem Snowboarder zusammen. Dabei wurde die 20-Jährige aus Spanien schwer verletzt. Die Rettung transportierte sie ins Krankenhaus nach Innsbruck.

Nach dem Unfall sucht nun die Polizei Fulpmes nach dem Snowboarder: Er ist etwa 1,8 bis 1,9 Meter groß und etwa 30 Jahre alt, hat einen französischen Akzent und trug ein weißes Faschingskostüm (Bär). Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer +43(0)59133/7112 entgegen.

Auch in Vorarlber hat es im Skigebiet Warth-Schröcken am Arlberg am Mittwoch einen Unfall auf einer Skipiste gegeben.

