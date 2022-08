Mann schlägt junger Deutschen bei Streit mit der Faust mehrmals ins Gesicht

Ein Mann hat einer 18-jährigen Deutschen in Sölden (Tirol) mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei nach einer Gruppe.

Brutaler Angriff im Urlaubsort Sölden in Tirol: Ein Mann hat eine junge Frau aus Deutschland schwer im Gesicht verletzt. Der Unbekannte war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 22.15 Uhr in einer Gruppe auf der Dorfstraße in Richtung Süden unterwegs. Auf dem Parkplatz vor einem Hotel war das Auto eines Urlaubsgastes abgestellt.

Mann leert Bierglas über Auto, was die junge Frau beobachtet

Eine Person aus der Gruppe leerte laut Polizei ein Glas Bier über das geparkte Fahrzeug. Die Tochter des Besitzers hatte den Vorfall vom Balkon aus beobachtet und ging hinunter zu der Gruppe. Dort wollte die 18-Jährige den Mann zur Rede stellen.

Täter schlägt 18-Jährigen mit Faust in Sölden mehrmals ins Gesicht

Nach einer kurzen Diskussion schlug plötzlich ein Mann aus der Gruppe der jungen Deutschen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Die Gruppe flüchtete daraufhin in Richtung Süden. Die Frau erlitt durch die Schläge Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht. Die Rettung in Sölden brachte die 18-Jährige zu einem Arzt, der sie behandelte.

So beschreibt die Polizei den Täter und die Gruppe

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Die Beamten beschreiben den Mann und die Gruppe wie folgt:

In der Gruppe waren sechs bis acht Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren

Der Täter trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit einer weißen Aufschrift an den Brust

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Sölden unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7108 entgegen.

