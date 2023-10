Deutscher Paraglider prallt gegen Baum - und sürzt ab

Ein 26-jähriger Paraglider aus Deutschland ist in Sölden (Tirol) mit seinem Fluggerät abgestürzt.

02.10.2023 | Stand: 06:12 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am 30. September 2023, gegen 14:15 Uhr. Der 26-Jährige startete zu einem Paragleitflug im Gemeindegebiet von Sölden vom Gaislachkogel, Startplatz 2 (Seehöhe von 2241 m). Geplant war ein Flug bis zum Gaislachkogel, Landeplatz 2 (Seehöhe von 1346 m).

Paraglider stürzt in Sölden ab: 26-Jähriger erleidet Kreuzbeinbruch

Oberhalb der Unterführung der Hochsöldenerstraße, auf einer Seehöhe von 1760 m, dürfte der 26-jährige den erfolgten Erhebungen zufolge, aufgrund einer zu viel geflogenen Kurve und dadurch resultierender zu geringer Flughöhe gegen einen Baum geprallt und abgestürzt sein.

Der Verunfallte konnte noch selbstständig den Notruf absetzen und wurde von der Bergrettung Sölden nach erfolgter Erstuntersuchung in einer Sportklinik in Sölden zur weiteren Untersuchung in das Bezirkskrankenhaus Zams verbracht. Er erlitt einen Kreuzbeinbruch.

