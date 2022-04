Bei einem Skiunfall im Skigebiet Giggijoch in Sölden wurde eine 47-jährige Skifahrerin schwer verletzt. Was genau passiert ist.

09.04.2022 | Stand: 09:22 Uhr

Am Freitagvormittag wurde eine Skifahrerin im Skigebiet Giggijoch in Sölden ( Tirol) bei einem Skiunfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist die 47-Jährige gegen 11.50 Uhr mit einem 40-jährigen Snowboarder auf der Piste zusammengestoßen. Beide stürzten in der Folge. Die 47-Jährige wurde schwer verletzt, der Snowboarder blieb unverletzt.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Skifahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.