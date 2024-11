Nach Kollision am Liftausstieg dreht der Begleiter eines Skifahrers durch

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, kollidierten am Sonntag gegen 13 Uhr an der Bergstation beim Ausstieg des Sessellifts der Seiterkarbahn ein 56-jähriger deutscher Skifahrer und ein 49-jähriger Israeli. Letzterer wurde dabei verletzt.

Sölden: Zwei deutsche Skifahrer durch Schlägen mit Skistock verletzt

Der Deutsche und sein Begleiter wollten dem Verletzten helfen. Das passte einem Begleiter des Verletzten nicht - der Mann begann mit seinem Skistock auf die beiden Deutschen einzuschlagen. Die beiden deutschen Skifahrer wurden dadurch unbestimmten Grades im Gesicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Sölden unter der Nummer 059133 7108 zu melden.

