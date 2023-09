44-Jähriger wird auf Baustellen-Dixi-Klo nach Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 44-jähriger Bauarbeiter befindet sich gerade auf dem Dixi-Klo, als draußen ein Unfall passiert. Der Mann wird auf der Toilette eingeklemmt und verletzt.

19.09.2023 | Stand: 21:35 Uhr

Ein 44-Jähriger ist im Anschluss eines Unfalls bei Söll in einem Dixi-Klo eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizei war zuvor ein 22-jähriger Lkw-Fahrer auf der B178 im Bereich einer Baustelle von der Strecke abgekommen. Mit seinem Lastwagen prallte er gegen einen dort geparkten Wagen. Durch den starken Aufprall wurde das Auto auf ein davor abgestelltes Stromaggregat geschoben. Dieses wiederum wurde gegen das dort stehende Baustellenklo gedrückt.

Bauarbeiter wird bei Söll auf Dixi-Klo eingeklemmt - Feuerwehr muss 44-Jährigen befreien

Der darin befindliche Bauarbeiter wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. Mit dem Hubschrauber brachten ihn die Retter in das Krankenhaus nach Kufstein. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

