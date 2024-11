Skifahren in St. Johann in Tirol: Fakten zu Pisten, Preisen und Hütten für die Saison 2024

Das Skigebiet St. Johann in Tirol gilt als echter Geheimtipp für alle, die auf schneereiche Pisten hoffen. Unterhalb des Kitzbüheler Horns erwarten Skifahrer vielseitige Abfahrten und gemütliche Hütten - abseits des Trubels großer Skigebiete. Doch wie sieht es eigentlich mit der Schneesicherheit aus? Und was können Sie auf den Pisten und in den Hütten erwarten? Alle wichtigen Informationen zum Skigebiet St. Johann erhalten Sie in diesem Artikel.

Wie schneesicher ist das Skigebiet St. Johann in Tirol?

Das Skigebiet St. Johann liegt auf der Sonnenseite des Kitzbüheler Horns, was laut der offiziellen Website des Skigebiets kitzbuehler-alpen.com für stabile Wintersportbedingungen sorgt. 38 der insgesamt 40 Pistenkilometer sind laut der Website beschneibar, sodass auch bei weniger Schneefall für optimalen Skispaß gesorgt ist.

Das Skigebiet St. Johann in Tirol profitiert der offiziellen Website zufolge von seiner Lage in den Kitzbüheler Alpen, die durch die Nord-West-Staulage am Alpenhauptkamm für besonders schneereiche Winter sorgt. Feuchte Luftmassen stauen sich hier an den Bergen und sorgen für regelmäßige und reichliche Schneefälle, die in der Region für konstante Schneemengen sorgen. Im Tal schneit es kitzbuehler-alpen.com zufolge durchschnittlich über 2,5 Meter pro Jahr, und am Berg sind es etwa acht Meter. Diese Schneeverhältnisse haben sich seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen 1958 kaum verändert, auch wenn es in einzelnen Wintern, wie 2006/07, weniger Schnee gab. Die Ausrichtung der Pisten nach Nord, Nordost und Nordwest sorgt zudem dafür, dass der Schnee lange liegen bleibt, da die Sonne nur flach auf die Hänge fällt.

Neben den natürlichen Schneefällen tragen moderne Beschneiungstechnologien zur Schneesicherheit bei. Insgesamt sorgen 3.440 Schneeerzeuger dafür, dass über 70 Prozent der Pisten in der Region künstlich beschneit werden können. In St. Johann kann das gesamte Skigebiet innerhalb von 60 Stunden beschneit werden, wenn die Temperaturen es zulassen. Mit 157 Frosttagen pro Jahr, davon 77 Tage mit ganztägigen Minusgraden, sind die Bedingungen dafür meist gegeben.

Auf welcher Höhe liegt das Skigebiet St. Johann?

Der höchste Punkt des Skigebiets St. Johann liegt auf 1.604 Metern, doch die meisten Pisten verlaufen auf einer niedrigeren Höhe. Das Skigebiet erstreckt sich von etwa 659 Metern im Tal bis zur Bergstation auf 1.604 Metern. Diese Spannbreite bietet den Betreibern zufolge eine gute Mischung für Skifahrer und Snowboarder, die sowohl einfache Talabfahrten als auch anspruchsvollere Pisten in höheren Lagen bevorzugen. So können Besucher zwischen moderaten Hängen und beeindruckenden Ausblicken auf den Wilden Kaiser wählen, je nachdem, in welcher Höhe sie unterwegs sind.

Wann öffnet das Skigebiet St. Johann in der Saison 2024?

Wer sich für eine Reise in das Skigebiet interessiert, sollte wissen, dass die Saison in St. Johann nicht schon im Oktober startet. Tatsächlich beginnt die Skisaison erst am 7. Dezember 2024 und soll am 23. März 2025 enden. Aus den Informationen, die auf den einzelnen Liftbetreiber-Websites zu finden sind, geht hervor, dass diese während der Saison von 8.30 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb sind.

Wie viele Pisten und Skilifte gibt es in St. Johann in Tirol?

Insgesamt stehen den Wintersportlern im Skigebiet 40 Pistenkilometer zur Verfügung, die durch zehn Skilifte erschlossen werden. Damit eignet sich das Skigebiet der offiziellen Website zufolge für Skifahrer aller Könnerstufen – von Einsteigern bis hin zu fortgeschrittenen Fahrern.

Welche Preise gelten im Skigebiet St. Johann?

Die Preise für Skipässe liegen im mittleren Bereich. Ein Tagesskipass für das Gebiet St. Johann ist für Erwachsene ab 49 Euro, für Kinder ab 25 Euro erhältlich. In der Hauptsaison vom 21. Dezember 2024 bis zum 12. Januar 2025 und vom 1. Februar 2025 bis zum 23. März 2025 kann es der Preisliste auf kitzebuehler-alpen.com aber teurer werden. Hier werden schon ab drei Stunden Skivergnügen 48 Euro für Erwachsene, 38 Euro für Jugendliche und 24 Euro für Kinder fällig. Günstiger fährt man mit einem Ticket am Nachmittag nach 14 Uhr, wo Erwachsene nur noch 35 Euro, Jugendliche 28 Euro und Kinder 18 Euro zahlen müssen.

Damit bietet das Skigebiet vergleichsweise moderate Preise im Vergleich zu größeren und bekannteren Skigebieten der Alpenregion. Dazu zählen unter anderem Ischgl und auch Mayrhofen im Zillertal.

Winterurlaub in St. Johann – Wie viele Hütten gibt es zum Einkehren?

Im Skigebiet St. Johann gibt es 18 bewirtschaftete Hütten. Diese bieten eine breite Auswahl an regionalen Gerichten und ermöglichen den Besuchern, sich vor der nächsten Abfahrt ein wenig aufzuwärmen. Die Hütten sind über das gesamte Skigebiet verteilt und sorgen für regelmäßige Einkehrmöglichkeiten entlang der Pisten. Eine genaue Auflistung der Hütten und Restaurants gibt es auf der offiziellen Website des Skigebiets.

