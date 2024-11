40-jähriger Bergsteiger stürzt im Pitztal ab und kommt ums Leben

In St. Leonhard im Pitztal ist ein 40-jähriger Bergsteiger tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einem 66-Jährigen auf einer Bergtour unterwegs. Die beiden Deutschen hatten das Ziel, die Verpeilspitz am Kaunergrat zu besteigen. In den Morgenstunden des Samstags waren sie in Plangeross gestartet und stiegen in Richtung des Gipfels auf.

Deutscher Bergsteiger stürzt an der Verpeilspitz im Pitztal ab und stirbt

Doch einige Stunden später entschieden sie sich, die Tour aufgrund der fortgeschrittenen Zeit abzubrechen. Sie begannen den Abstieg. Gegen 14.30 Uhr verlor der 40-Jährige aus dem Raum München plötzlich den Halt auf einem Schneefeld. Er stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.

Der Begleiter setzte sofort einen Alpinnotruf ab und wurde von den Rettern unverletzt geborgen. Der 40-Jährige erlitt hingegen tödliche Verletzungen. Der Polizeihubschrauber barg die Leiche des Mannes und flog sie ins Tal.

