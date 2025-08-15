Stier greift Mann auf Alpe in Vorarlberg an

Ein 60-Jähriger wurde auf der Burtschalpe in Bürsenberg (Vorarlberg) von einem Stier verletzt. Das teilte die Polizei Vorarlberg mit.

Der Mann war demnach am Freitagvormittag in eine umzäunte Wiese gegangen, um einen Fußball zu holen, mit dem Kinder gespielt hatten.

Stier attackiert Mann auf Weide

Kurz nachdem er die Weide betreten hatte, griff ihn der Stier an, stieß in zu Boden und attackierte ihn dort weiter mit dem Kopf.

Dem Mann gelang es schließlich, sich aus der Weide zu retten. Er wurde vor Ort erstversorgt und aufgrund von Schmerzen im Brustbereich sowie Atemnot mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.