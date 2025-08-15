Icon Menü
Stier attackiert Mann auf Alpe in Vorarlberg: 60-Jähriger kommt mit Hubschrauber in Krankenhaus

Er wollte einen Fußball holen

Stier greift Mann auf Alpe in Vorarlberg an

Der Mann wollte einen Fußball von einer umzäunten Weide holen, mit dem Kinder gespielt hatten. Dabei attackierte ihn der Stier.
Von David Specht
    Ein Stier hat einen Mann auf einer Alpe verletzt.
    Ein Stier hat einen Mann auf einer Alpe verletzt. Foto: IMAGO/IlluPics

    Ein 60-Jähriger wurde auf der Burtschalpe in Bürsenberg (Vorarlberg) von einem Stier verletzt. Das teilte die Polizei Vorarlberg mit.

    Der Mann war demnach am Freitagvormittag in eine umzäunte Wiese gegangen, um einen Fußball zu holen, mit dem Kinder gespielt hatten.

    Stier attackiert Mann auf Weide

    Kurz nachdem er die Weide betreten hatte, griff ihn der Stier an, stieß in zu Boden und attackierte ihn dort weiter mit dem Kopf.

    Dem Mann gelang es schließlich, sich aus der Weide zu retten. Er wurde vor Ort erstversorgt und aufgrund von Schmerzen im Brustbereich sowie Atemnot mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

