Stromschlag in Schwaz: Sohn findet Vater bewusstlos neben dem Stromkasten

In Schwaz ist ein Mann durch einen Stromschlag offenbar schwer verletzt worden. Am Sonntag war der 50-jährige Österreicher mit Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Schwaz beschäftigt. Seine Ehefrau verließ mit ihrem Sohn gegen 17.45 Uhr das Haus. Als beide gegen 18.30 Uhr in die Wohnung zurückkehrten, war der 50-Jährige nicht in der Wohnung.

Nach Stromschlag in Schwaz: Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik

Laut der Polizei fand der Sohn seinen Vater im Fahrradraum. Dort soll der 50-Jährige bewusstlos neben dem Stromverteilerkasten gelegen haben. Die Ehefrau setzte sofort einen Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck.

Tiroler Polizei rekonstruiert Unfall

Die Tiroler Polizei vermutet, dass der Österreicher den Verteilerkasten offenbar selbst geöffnet hat. Anschließend soll er die unterste Blende trotz angebrachter Plombe entfernt und dadurch einen Stromschlag erlitten haben.

Erste Hilfe bei Stromschlägen: Das rät das Rote Kreuz

Stromschläge können lebensbedrohlich sein. Schnelles Handeln ist dabei wichtig. Das Deutsche Rote Kreuz hat dazu wertvolle Erste-Hilfe-Tipps:

Notruf 112 wählen

Stromkreis unterbrechen: Stecker ziehen, Gerät ausschalten, Sicherung ausschalten. Dabei eigene Sicherheit beachten, Sie dürfen nicht in den Stromkreis gelangen.

Den Betroffenen mit nicht leitenden Hilfsmitteln, etwa einem Holzstiel oder einer Decke, von der Stromquelle wegziehen.

Schutzhandschuhe anziehen.

Brandwunden sollten keimfrei bedeckt werden.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Bewusstsein und Atmung kontrollieren. Mit dem Betroffenen reden, ihn beruhigen und trösten.

Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung: Stabile Seitenlage und andere durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam machen

Bei Bewusstlosigkeit ohne Atmung: Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.

Bei Unfällen mit Hochspannungsleitungen rät das Deutsche Rote Kreuz die Rettung von Fachpersonal durchführen zu lassen.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.