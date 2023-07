Teilnehmer kollabiert beim Stubai Ultratrail und stürzt dann ab

Wegen eines Todesfalls ist der Stubai Ultratrail am Samstag abgebrochen worden. Ein Teilnehmer hatte körperliche Probleme und stürzte 30 Meter tief ab.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 47-jährigen Niederländer. Das teilten die Beamten am Samstagabend mit. Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Polizei laut ORF aus Rücksicht gegenüber den Angehörigen Alter und Nationalität des Todesopfers noch nicht bekanntgegeben.

Todesfall beim Stubai Ultratrail: Läufer kollabiert nahe der Falbesoner Nockalm

Um herauszufinden, was genau zu dem Todesfall geführt hat, befragte die Polizei Teilnehmer des Ultratrails. Nach deren Aussagen sei der der Mann gegen 11.50 Uhr im Bereich der Falbesoner Nockalm kollabiert und dann über eine Böschung etwa 30 Meter tief abgestürzt. Ein Team von Ersthelfern war sofort vor Ort und versuchte den 47-Jährigen zu reanimieren. Doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Ultraläufer tun. Der Niederländer verstarb noch an der Unfallstelle.

Ob der Kreislaufkollaps oder die Folgen des Absturzes den Läufer das Leben kosteten, ist noch nicht bekannt. Um das herauszufinden hat der Staatsanwalt eine Obduktion angeordnet.

Stubai Ultratrail: Über 1000 Teilnehmer gingen an den Start

Die Veranstalter brachen den Stubai Ultratrail nach dem tödlichen Unfall ab. Der Großteil der Läufer sei laut Tourismusverband Stubai zum Zeitpunkt des Unfalls bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Rennens gewesen, berichtet der ORF. Der Lauf sollte über 68 Kilometer zum Stubaier Gletscher führen. Dabei sollten dei Teilnehmer 4.700 Höhenmeter im Aufstieg und 2.355 Höhenmeter im Abstieg überwinden. Es war in diesem Jahr die sechte Auflage des Laufevents. Für weniger ausdauernde Läufer hatte der Veranstalter kürzere Distanzen ausgeschrieben. In allen Kategorien waren über 1000 Läufer am Samstagmorgen an den Start gegangen.

