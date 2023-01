Männer pöbeln Paar in Ski-Gondel an - Faustschlag ins Gesicht

Nach einem Angriff in einer Gondel der Hoadlbahn im Skigebiet Axamer Lizum (Tirol) sucht die Polizei zwei Männer. Sie sollen einen 58-Jährigen geschlagen haben.

12.01.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Zwei Männer haben am Donnerstag einen 58-Jährigen und seine 61-jährige Begleiterin in einer Gondel verbal und körperlich angegriffen. Die beiden Opfer wollten laut Polizei gegen 10.35 Uhr in die sogenannte Hoadlbahn im Skigebiet Axamer Lizum in den Stubaier Alpen ( Tirol) steigen. In der Gondel waren bereits drei Männer.

Mann schlägt 58-Jährigem mit der Faust ins Gesicht

In der Kabine lag allerdings ein Snowboard - darum bat die 61-Jährige die Insassen, es zur Seite zu legen. Einer der Männer beschimpfte daraufhin die Frau - und bedrohte sie und ihren Begleiter gefährlich. Ein Täter habe zudem, so die Polizei, mit dem Snowboard gegen den 58-Jährigen getreten. Der andere habe dem Begleiter einmal mit der Faust ins Gesicht und mehrmals gegen den Helm geschlagen. Der dritte Insasse in der Gondel versuchte, die beiden Täter zurückzuziehen.

Männer flüchten und verschwinden im Wald

Schließlich hielt ein Angestellter die Hoadlbahn an - alle fünf Insassen verließen die Gondel. Die beiden Täter konnten nicht aufgehalten werden: Sie flüchteten in Richtung Axamer Tal zu einer geschlossenen Rodelbahn und verschwanden anschließend im Wald. Die Polizei fahndete nach den Männern - bislang jedoch ohne Erfolg.

Der 58-Jährige wurde bei dem Angriff unbestimmten Grades verletzt und ging selbstständig zum Arzt. Nun sucht die Polizei Axams Zeugen der Attacke - insbesondere den dritten Mann in der Gondel, der die beiden Täter zurückhalten wollte. Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7111.

So beschreibt die Polizei die beiden Täter

Mit diesen Angaben fahndet die Polizei weiter nach den beiden Männern:

Die gesuchten Männer sind zwischen 20 und 25 Jahre alt

Beide sprechen Tiroler Dialekt

Der eine trug einen weißen Skianzug

Der andere war dunkel gekleidet

Die Täter hatten ein Snowboard sowie Freestyle-Ski dabei - Näheres ist nicht bekannt.

