Elfjähriges Mädchen bei Lift-Unfall schwer verletzt

20.11.2023 | Stand: 22:12 Uhr

Am Montagmittag kam es an einem Schlepplift am Stubaier Gletscher zu einem Unfall, bei dem ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit nach dem Unfallverursacher gesucht.

Demnach verlor der unbekannte Skifahrer am Schlepplift "Daunscharte" gegen 11.40 Uhr den Halt und rutschte die steile Lifttrasse abwärts. Dabei rammte er ein elfjähriges Mädchen aus Polen, das hinter ihm im Lift fuhr und stieß sie um.

Liftunfall am Stubaier Gletscher - Mann stürzt und rutscht Hang ab

Das Mädchen schlitterte dadurch unkontrolliert mit dem Kopf voraus die Lifttrasse hinunter und stieß mit einem 24-jährigen Deutschen zusammen. Während der Deutsch seitlich aus dem Schlepplift fiel, kam das Mädchen erste etwas weiter den Hang hinab zum Stehen.

Die Elfjährige verletzte sich bei dem Vorfall schwer an Rücken und im Oberschenkelbereich und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck geflogen. Der Unfallverursacher konnte bisher nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet deshalb etwaige Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaier Tal unter der Nummer 059133/7119 zu melden.

