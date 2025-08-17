Icon Menü
Vater-Tochter-Ausflug endet mit schwerem Unfall - Wanderer stürzt 15 Meter in die Tiefe

Es sollte eine schöne Wanderung werden, doch dann kam alles anders. Ein 62-jähriger Niederländer stürzt am Stubaier Höhenweg ab und bleibt verletzt liegen.
Von Allgäuer Zeitung
    Schwerer Alpinunfall am Stubaier Höhenweg: Ein Vater stürzt in Tirol 15 Meter in die Tiefe und bleibt verletzt liegen.
    Schwerer Alpinunfall am Stubaier Höhenweg: Ein Vater stürzt in Tirol 15 Meter in die Tiefe und bleibt verletzt liegen. Foto: Bernd Jürgens, Imago Images (Symbolbild)

    Vor den Augen seiner Tochter ist ein Wanderer am Freitag abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, waren das Vater-Tochter-Gespann am frühen Morgen am Stubaier Höhenweg von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs.

    Vater stürzt plötzlich vor den Augen seiner Tochter ab

    Unterhalb der äußeren Wetterspitze stürzte der 62-jährige Niederländer dann plötzlich ab - ganze 15 Meter schlitterte er über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe und blieb verletzt liegen.

    Die 27-jährige Tochter wählte sofort den Notruf und eilte zu ihrem verletzten Vater. Die Crew des alarmierten Notarzthubschraubers „Christophorus 1“ flog den Verletzten nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
