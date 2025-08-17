Vater-Tochter-Ausflug endet mit schwerem Unfall - Wanderer stürzt 15 Meter in die Tiefe

Vor den Augen seiner Tochter ist ein Wanderer am Freitag abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, waren das Vater-Tochter-Gespann am frühen Morgen am Stubaier Höhenweg von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs.

Vater stürzt plötzlich vor den Augen seiner Tochter ab

Unterhalb der äußeren Wetterspitze stürzte der 62-jährige Niederländer dann plötzlich ab - ganze 15 Meter schlitterte er über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe und blieb verletzt liegen.

Die 27-jährige Tochter wählte sofort den Notruf und eilte zu ihrem verletzten Vater. Die Crew des alarmierten Notarzthubschraubers „Christophorus 1“ flog den Verletzten nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck.

