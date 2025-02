Vermisster Skifahrer über Nacht gesucht – am Morgen erleben die Retter eine Überraschung

Eine größere Suchaktion hat am Sonntag in Fiss in Tirol zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Laut Polizei meldeten Mitglieder einer deutschen Skireise-Gruppe einen Angehörigen um etwa 18 Uhr als vermisst.

Bergrettung, Feuerwehr, Polizei, Drohnen und Hunde suchen nach vermisstem Deutschen

Der 38-jährige Deutsche sei demnach nach dem Besuch eines Lokals nicht zur Heimfahrt nach Deutschland am vereinbarten Treffpunkt erschienen. Nach einer Fahndung im Ortsgebiet von Fiss und Serfaus leitete die Polizei deshalb eine Suchaktion ein. Ein Großaufgebot machte sich auf den Weg. Sowohl die Bergrettungen Fiss, Serfaus, Ried im Oberinntal, als auch die Hundestaffel der Bergretter, die Feuerwehren Fiss und Ladis, ebenso wie das Drohnenteam der Feuerwehr Landeck, zahlreiche Polizeistreifen und obendrein eine Polizeidrohne, suchten nach dem Skifahrer.

Vermisster Skifahrer wohlauf im Ort gefunden

Die Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht lang. Gegen 5 Uhr morgens dann die Überraschung - und Erleichterung: Der Vermisste befand sich der Polizei nach im Zugangsbereich eines Personalhauses. Er war wohlauf und ihm fehlte nichts.

Die Polizei meldet zudem: „Der Mann konnte nicht angeben, warum er sich am Auffindungsort befand bzw. er sich nicht bei den Mitgliedern der Reisegruppe gemeldet hatte.“

