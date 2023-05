Stallbrand in Vorarlberg - mehrere Kühe sterben

In der Nacht auf Mittwoch fängt ein Stall in Vorarlberg Feuer. Ein Nachbar setzt Notruf ab und rettet Kühe aus dem Stall. Für den Rest kommt die Hilfe zu spät.

Zu einem Stallbrand ist es in der Nacht auf Mittwoch in Sulzberg-Thal in Vorarlberg gekommen. Laut Polizei kamen bei dem Brand mehrere Kühe ums Leben.

Demnach meldete ein benachbarter Landwirt den Brand gegen 3 Uhr nachts. Das Stallgebäude sowie ein angebautes, aber nicht mehr bewohntes Bauernhaus standen bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits in Vollbrand. Eine angrenzende Garage fing gerade Feuer.

Stallbrand in Sulzberg-Thal (Vorarlberg): Nachbar rettet Kühe aus brennendem Stall

Dem Landwirt, der den Notruf abgesetzt hatte, gelang es noch 36 Kühe aus dem vorderen Teil des Stalls zu befreien. Die Kühe im hinteren Stallteil konnten nicht mehr gerettet werden. Von den Einsatzkräften sowie den Anwohnern wurde niemand verletzt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den Tag hinein an, mittlerweile hat das Landeskriminalamt Vorarlberg die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

