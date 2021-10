Auto stürzt 20 Meter tief - Österreicher stirbt bei Unfall

In Mattersberg ist ein Mann mit seinem Wagen einen Abhang hinunter gestürzt. Einige Zeit später entdeckten andere Verkehrsteilnehmer das Auto - zu spät.

25.10.2021 | Stand: 07:28 Uhr

Ein 52-jähriger Mann ist bei einem Autounfall in Mattersberg in Osttirol ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann am Sonntag gegen 10.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Gemeindestraße unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve mit dem Auto über den Fahrbahnrand.

Der Wagen stürzte etwa 20 Meter tief, wo er in einem Graben auf dem Dach liegen blieb.

Verkehrsteilnehmer versuchen Mann zu retten

Gegen 16 Uhr entdeckte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Auto im Graben und verständigte einen Bekannten. Gemeinsam stiegen die beiden laut Polizei zum Unfallauto ab. Sie informierten zudem den Rettungsdienst.

Der Notarzt allerdings konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit insgesamt 61 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen samt Besatzung und ein Hubschrauber.

