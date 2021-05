Tür eingetreten: Maskierte Täter stürmen in Wohnung - und schlagen zwei Männer zusammen

Bei einem Überfall sind zwei Männer von drei maskierten Personen in einer Wohnung in Innsbruck zusammengeschlagen worden.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 23.10 Uhr. Den Angaben der österreichischen Behörden zufolge verschafften sich drei vorerst unbekannte und maskierte Personen gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in Innsbruck: Sie traten die Wohnungstür ein.

Maskierte schlagen in Innbsruck zwei Männer in Wohnung zusammen: Rätselraten über das Motiv

In weiterer Folge schlugen die Täter einen in der Wohnung einen 27-jährigen Österreicher und einen 27-jährigen Italiener zusammen. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung traf eine Streife der Polizeidiensthundeinspektion Innsbruck als erste im Bereich des Tatortes ein und konnte einen flüchtenden 17-jährigen Jugendlichen anhalten.

Dieser gab gegenüber den Beamten zunächst an, dass er ein Opfer sei. Dies wurde jedoch von zwei Zeugen widerlegt und diese identifizierten den Jugendlichen eindeutig als einen der Täter. Eine Befragung des Angehaltenen zu den weiteren Tätern sowie die Fortführung der Fahndung führte bisher noch zu keinem weiteren Fahndungserfolg. Auch über ein mögliches Motiv wurden am Donnerstag seitens der Polizei keine Angaben gemacht.

