Skifahrer prallt am Füssener Jöchle gegen zwei Bäume

Drei Wochen nach dem Tod eines 19-Jährigen am Neunerköpfle hat sich im Tannheimer Tal erneut ein schwerer Skiunfall ereignet - diesmal am Füssener Jöchle.

05.03.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Nach Angaben der Polizei geschah der Skiunfall am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Talabfahrt des Füssener Jöchles. Ein 32-jähriger Deutscher war dort mit seinen Ski unterwegs und wollte einem vor ihm fahrenden Buben (7) ausweichen. Bei dem Manöver berührten sich die Ski der beiden. In der Folge kam der 32-Jährige zu Sturz und prallte gegen zwei unmittelbar neben der Piste stehenden Bäume.

Skiunfall am Füssener Jöchle: 32-Jähriger wird nach Kempten überstellt

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen. Später überstellten ihn die Ärzte in die Klinik nach Kempten. Vor drei Wochen war ein 19-jähriger Füssener auf der Talabfahrt des Neunerköpfles tödlich verunglückt. Er war damals von der Piste abgekommen und in einen Wald gerast. Auch der 19-Jährige wurde noch ins Krankenhaus nach Kempten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Abfahrt vom Füssener Jöchle ins Tal ist "blau" ausgezeichnet - ist also als leicht eingestuft. Im oberen Teil führt die Piste oberhalb der Baumgrenze über weite Hänge. Ab dem mittleren Teil stehen neben der Piste Bäume. Die Abfahrt führt von der Bergstation auf 1821 Metern über rund 600 Höhenmeter ins Tal.

