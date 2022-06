Raser (17) in Tirol liefert sich waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bei einer ebenso filmreifen wie waghalsigen Verfolgungsjagd versuchte die Polizei einen jugendlichen Schwarzfahrer zu stoppen. Das war jedoch nicht so einfach.

06.06.2022 | Stand: 16:42 Uhr

In Tirol hat sich ein Jugendlicher eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Wie die Beamten berichteten, ereignete sich der Vorfall am frühen Samstag in Kramsach im Bezirk Kufstein. Dort fiel einer Streife im Bereich der Tennis-Billard-Arena aufgrund der unsicheren Fahrweise ein Wagen auf, welcher dort den Parklatz verließ. Als die Beamten den beiden Insassen per Blaulicht zu verstehen gaben, dass sie für eine Verkehrskontrolle anhalten sollten, beschleunigte der Wagen jedoch.

Polizei in Kramsach versucht lange vergeblich Raser zu stoppen

Bei erlaubten 50 km/h raste er laut den Beamten mit über 100 km/h durch den Ort. Die Polizei nahm die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeuges auf, konnten dieses aber nicht mehr einholen. Über Funk verständigten sie ihre Kollegen über die Fahrtrichtung des Autos. Beim Kreisverkehr in Brixlegg kam es schließlich beinahe zur Kollision mit dem Streifenfahrzeug, ehe der Wagen den Kreisverkehr in Richtung Kramsach verließ und schließlich erneut flüchten konnte.

Zwar wurde das Auto immer wieder von Streifen an verschiedenen Orten entdeckt, doch durch die rasante Fahrtgeschwindigkeit war ein Stoppen des Wagens nach wie vor nicht möglich. Immerhin konnten die Beamten anhand des Kennzeichens den Besitzer des Wagens ermitteln.

Jugendlicher rast der Polizei davon - Test beweist Drogeneinfluss

Es stellte sich heraus, dass der 16-jähriger Sohn des Autobesitzers den Schlüssel an sich genommen hatte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen offenbarte sich dessen 17-jähriger Freund als tatverdächtiger Schwarzfahrer. Er wurde am Samstagmorgen von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen.

Eine anschließende Untersuchung ergab, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss gefahren war. Er gab schließlich zu, den Wagen gelenkt zu haben. Der Jugendliche befindet sich nun wieder auf freiem Fuß, wurde aber wegen etlicher Vergehen angezeigt.

Lesen Sie auch

Lindau Streitsüchtiges Pärchen in Lindau flüchtet mit Auto und wird erst in Österreich gestoppt

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.