Polizei sucht Bankräuber nach Überfall in Kufstein

Großfahndung in und um Kufstein: Dort wurde heute am Donnerstag (28.11.2024) gegen 11.18 Uhr ein Bankinstitut überfallen. Der bis dato unbekannte Täter betrat vermummt und mit einer Pistole bewaffnet, die Filiale, bedrohte Angestellte mit der Schusswaffe und forderte daraufhin die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verließ daraufhin die Filiale und flüchtete zu Fuß in südliche Richtung. Weitere Details zum Überfall seien derzeit „Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, heißt es.

Banküberfall heute in Kufstein - so sieht der Täter aus

helle Jeans

heller Pullover (Kapuze) mit weißer Aufschrift

weiße (helle) Schuhe

dunkle Maske und dunkle Handschuhe

bewaffnet mit schwarzer Pistole

schmale Statur

Die Polizei bittet um Hinweise an 0043/59133 70 3333