Tirol rechnet mit einer Novavax-Lieferung Ende Februar

Ende Februar soll in Tirol der neue Corona-Impfstoff von Novavax ausgeliefert werden. Das Interesse ist groß.

18.02.2022 | Stand: 07:56 Uhr

Nuvaxovid von Novavax ist ein im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen gegen COVID-19 weder ein mRNA- noch ein Vektorimpfstoff. Er ähnelt eher einer Grippeimpfung. Novavax enthält winzige Partikel einer im Labor hergestellten Version des sogenannten Spike-Proteins von der Oberfläche des Coronavirus. Ein Verstärker, das sogenannte Adjuvans, stimuliert die Immunreaktion des Körpers gegen die Protein-Partikel.

In Tirol soll der neue Impfstoff voraussichtlich Ende Februar ausgeliefert werden, berichtet jetzt der ORF. Aktuell hätten sich rund 3.500 Menschen für die Impfung mit Novavax angemeldet, das entspricht 0,47 Prozent der Bevölkerung in Tirol. Sie sollen per SMS oder Mail informiert werden, sobald sie einen Impftermin für Novavax buchen können.

In Österreich haben sich bislang insgesamt 31.300 Menschen für eine Impfung mit Novavax angemeldet. Das Land hat für das erste Quartal 750.000 Dosen des Impfstoffs bestellt.

Seit 3. Februar gilt in Österreich eine allgemeine Impfpflicht. Kontrolliert werden soll diese jedoch erst ab Mitte März - sofern sie dann überhaupt noch in Kraft ist. Eine Expertenkommission wird in den kommenden Tagen prüfen, ob die Impfpflicht angesichts der aktuellen Lage nötig und angemessen ist.