Tödlicher Unfall in den Stubaier Alpen: Wanderer findet Leiche im Schnee

Am Dienstag, 3. März hat ein Wanderer in den Stubaier Alpen unterhalb des „Zuckerhütl“ eine schreckliche Entdeckung gemacht. Er hatte knapp 150 Meter unterhalb des Berggipfels eine leblose Frau im Schnee gefunden, so die Polizei. Gegen 12 Uhr setzte er einen Notruf ab.

Leichenfund am „Zuckerhütl“: Polizei geht von Unglück aus

Die Verstorbene wurde schließlich mit dem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Verunglückte, die laut Angaben der Polizei Tirol für die Tour entsprechend ausgerüstet war, allein unterwegs. Die Tiroler Polizei geht davon aus, dass sie im steilen Gelände am Zustieg zum Gipfel ausgerutscht und anschließend 130 Meter abgestürzt sein könnte. Dabei hatte sie sich tödliche Verletzungen zugezogen.

