Tödlicher Unfall beim Mountainbiken in Reith im Alpbachtal

Tödlicher Fahrrad-Unfall in Österreich: Die Jacke einer Frau verklemmt sich bei voller Fahrt in den Reifen - die 48-Jährige stürzt auf den Kopf.

18.03.2023 | Stand: 21:26 Uhr

Bei einem tragischen Mountainbike-Unfall in Reith im Alpbachtal ist am Samstagnachmittag eine 48-jährige Frau gestorben. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie mit einer Freundin im Ortsteil Hygna. in nördlicher Richtung. Dabei wurde die Jacke der Frau, die über der Lenkstange des Fahrrads hing, zwischen Federgabel und Reifen hineingezogen und blockierte in weiterer Folge den Reifen.

Sie kam dadurch zu Sturz und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Die anschließende Reanimation durch Rettungskräfte verlief ohne Erfolg. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei hatte sie keinen Helm getragen.

