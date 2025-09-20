64-jähriger Deutscher stürzt am Säugling vor den Augen seiner Familie ab

Ein Wanderer ist bei einer Tour auf den Säugling in Pflach (Tirol) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 64-jährige Deutsche am Samstagmittag mit seiner Frau, zwei Kindern und vier weiteren Bekannten unterwegs.
Beim Abstieg zum Säuglinghaus rutschte der Mann auf feinem Schotter aus und stürzte etwa 80 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.
Unfall am Säugling: Leichnam am Tau geborgen
Die übrigen Gruppenmitglieder blieben unverletzt und wurden von der Bergrettung ins Tal gebracht. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ am Tau geborgen.
