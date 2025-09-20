Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Österreich
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall in den Alpen: Wanderer (64) stürzt vor den Augen seine Familie am Säugling ab

Tödlicher Unfall in den Alpen

64-jähriger Deutscher stürzt am Säugling vor den Augen seiner Familie ab

Ein 64-Jähriger ist bei einer Wanderung auf den Säugling abgestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Der Leichnam des Wanderers wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen.
    Der Leichnam des Wanderers wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen. Foto: Imago, Jan Eifert (Symbolbild)

    Ein Wanderer ist bei einer Tour auf den Säugling in Pflach (Tirol) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 64-jährige Deutsche am Samstagmittag mit seiner Frau, zwei Kindern und vier weiteren Bekannten unterwegs.

    Beim Abstieg zum Säuglinghaus rutschte der Mann auf feinem Schotter aus und stürzte etwa 80 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

    Unfall am Säugling: Leichnam am Tau geborgen

    Die übrigen Gruppenmitglieder blieben unverletzt und wurden von der Bergrettung ins Tal gebracht. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ am Tau geborgen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden