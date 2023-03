Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Dornbirn gestorben. Die Rettungskräfte versuchten noch, sie zu reanimieren, konnten aber nichts mehr tun.

30.03.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Die 68-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Dornbirn auf der Wälderstraße gefahren. Aus unbekannter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum, berichtet die Vorarlberger Polizei.

Die Frau, die augenscheinlich nicht angeschnallt war, starb trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettung noch an der Unfallstelle.

