Schwerer Unfall in Tirol: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Am Donnerstagmorgen sind auf der S16, am Westportal des Flirschertunnels, Gemeindegebiet Flirsch ein Auto und ein Lkw kollidiert. Ein 48-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit einem Sattelzug vom Arlberg kommend Richtung Landeck unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Österreicher mit seinem Auto von Landeck in Richtung Arlberg. Im Bereich des Westportals des Flirschertunnels geriet der Autofahrer laut Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur und prallte frontal gegen den Lkw.

Schwerer Unfall bei Flirsch: Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Durch den Unfall wurde der Autofahrer eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt brachte der Rettungsdienst den 74-Jährigen ins Krankenhaus Zams. Dort starb der Autofahrer später an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer war laut Angaben der Tiroler Polizei nicht verletzt, stand aber unter Schock und wurde ebenfalls in das Krankenhaus Zams gebracht.

Fahrbahn nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Durch den Unfall wurden das Auto sowie der Sattelzug erheblich beschädigt. Die Unfallstelle war von 8.30 Uhr bis 12.20 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt und musste über die Landesstraße umgeleitet werden. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus St. Anton, Flirsch sowie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen.

