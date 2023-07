Deutsche Urlauberin stirbt bei Klettertour am Wilden Kaiser

In Tirol ist eine 55-jährige Deutsche im Klettergebiet Totenkirchl abgestürzt und gestorben. Noch gibt es viele Lücken bei den Unfall-Ermittlungen.

19.07.2023 | Stand: 11:16 Uhr

Im Kaisergebirge in Tirol ist am Dienstag eine deutsche Urlauberin bei einer Klettertour gestorben. Laut Polizei stürzte die 55-Jährige beim Abstieg im Klettergebiet Totenkirchl auf einer Höhe von 1728 Metern in die Tiefe.

Abgestürzte Kletterin in Tirol: Gründe bislang unbekannt

Ihre Begleiter fanden die Frau tot in einer Felsrinne. Nach Angaben der Beamten war die Gruppe - bestehend aus einem Österreicher und seinen Urlaubsgästen - im sogenannten "Führerweg" am Wilden Kaiser unterwegs. Gegen 16.10 Uhr stürzte die 55-Jährige Frau dann aus bisher unbekannten Gründen beim Abseilen.

Die Reanimation durch Ersthelfer blieb erfolglos. Die Urlauberin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion an.

