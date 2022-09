Traktor mit Viehanhänger stürzt am Kellerjoch in Schwaz ab: ein Toter

Etwa 50 bis 60 Meter tief ist ein Traktor mit Viehanhänger in den Tuxer Alpen abgestürzt. Eine PErson zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

10.09.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Ein Mensch ist beim Absturz eines Traktors nahe einer Alm am Kellerjoch (Gemeinde Schwaz, Tirol) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Traktor mit angehängtem Viehanhänger am Samstagmorgen in eine 50 bis 60 Meter tiefe Rinne.

Tödlicher Unfall in den Tuxer Alpen

Ein Insasse des Traktors überlebte den Unfall nicht. Zum Geschlecht der verunglückten Person machte die Polizei keine Angaben. Die beiden weiteren Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschauern ins Krankenhaus gebracht.

Im Viehanhänger standen zehn Kühe, von denen zwei Stück bei dem Unfall verendeten.