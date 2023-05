Lkw stößt nahe Bregenz mit "Rheinbähnle" mit mehr als 70 Kindern an Bord zusammen

In Lustenau nahe Bregenz ist am Mittwoch ein Lastwagen mit dem "Rheinbähnle" kollidiert. Schulklassen und Kindergartengruppen waren an Bord der Bahn.

25.05.2023 | Stand: 09:04 Uhr

Bei einem Unfall in Lustenau ist am Mittwoch ein neunjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein Lastwagen-Fahrer das Rotlicht eines Bahnübergangs in Lustenau und stieß mit dem "Rheinbähnle" zusammen. In diesem waren drei Schulklassen mit 58 Kindern und eine Kindergartengruppe mit 18 Kindern unterwegs gewesen.

Lastwagen stößt mit "Rheinbähnle" zusammen

Trotz Vollbremsung sei es kurz nach dem Zollamt in Lustenau zur Kollision zwischen Eisenbahn und Lkw gekommen, so die Polizei. Dabei wurde die Neunjährige verletzt und anschließend im Krankenhaus Dornbirn behandelt. Alle weiteren Kinder, der 49-jähriger Lkw-Fahrer und der 74 Jahre alte Lokführer blieben unverletzt.

Am Lastwagen entstand erheblicher Schaden - und die Lok, sowie der erste Wagon des "Rheinbähnle", entgleisten. Sie wurden mit einem Autokran wieder in die Gleise gehoben. Am Dienstag war es ebenfalls in Österreich zu einem Bahn-Unfall gekommen - ein Braunbär starb auf der Strecke.