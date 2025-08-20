Rind büxt an Matreier Ochsenalm aus und schleift Landwirt (64) an Strick mit sich

Ein Rind ist am Mittwoch, 20.8.2025, aus einem Anhänger in Matrei am Brenner (Tirol) ausgebüxt und hat einen Landwirt schwer am Kopf verletzt. Der Mann kam daraufhin ins Krankenhaus.

Der 64-Jährige wollte nach Angaben der Tiroler Polizei am Mittwoch, 20.8.2025, gegen 15.10 Uhr auf der Matreier Ochsenalm ein Rind in einen Viehanhänger treiben.

Rind büxt aus Anhänger aus und reißt Landwirt zehn Meter mit sich

Als die Kuh bereits im Anhänger war, riss sich das Tier auf einmal los - wie genau ist noch unklar. Es büxte aus dem Anhänger aus und riss den Landwirt aus Österreich mit.

Das Rind schleifte den 64-Jährigen an einem Strick etwa zehn Meter am Boden mit. Der Mann wurde dadurch am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein.

Unfall an Matreier Ochsenalm: Hubschrauber fliegt 64-Jährigen ins Krankenhaus

Zeugen beobachteten von der Matreier Ochsenalm aus den Vorfall. Sie leisteten erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Landwirt aus Österreich wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt.

Anschließend brachte der Notarzthubschrauber „C1“ den verletzten Mann in das Universitätskrankenhaus nach Hall in Tirol.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at