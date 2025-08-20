Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Österreich
Icon Pfeil nach unten

Unfall an Matreier Ochsenalm heute (20.8.2025): Rind verletzt Landwirt (64) schwer am Kopf

Unfall in Tirol

Rind büxt an Matreier Ochsenalm aus und schleift Landwirt (64) an Strick mit sich

Ein Landwirt (64) will in Matrei am Brenner (Tirol) ein Rind in einen Anhänger treiben. Plötzlich reißt das Tier sich los - und den Mann mit sich.
Von Klaus Kiesel
    • |
    • |
    • |
    Ein Rind ist am Mittwoch, 20.8.2025, aus einem Anhänger an der Matreier Ochsenalm (Tirol) ausgebüxt und hat einen Landwirt mit sich geschleift.
    Ein Rind ist am Mittwoch, 20.8.2025, aus einem Anhänger an der Matreier Ochsenalm (Tirol) ausgebüxt und hat einen Landwirt mit sich geschleift. Foto: Oliver Reiser (Symbolbild)

    Ein Rind ist am Mittwoch, 20.8.2025, aus einem Anhänger in Matrei am Brenner (Tirol) ausgebüxt und hat einen Landwirt schwer am Kopf verletzt. Der Mann kam daraufhin ins Krankenhaus.

    Der 64-Jährige wollte nach Angaben der Tiroler Polizei am Mittwoch, 20.8.2025, gegen 15.10 Uhr auf der Matreier Ochsenalm ein Rind in einen Viehanhänger treiben.

    Rind büxt aus Anhänger aus und reißt Landwirt zehn Meter mit sich

    Als die Kuh bereits im Anhänger war, riss sich das Tier auf einmal los - wie genau ist noch unklar. Es büxte aus dem Anhänger aus und riss den Landwirt aus Österreich mit.

    Das Rind schleifte den 64-Jährigen an einem Strick etwa zehn Meter am Boden mit. Der Mann wurde dadurch am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein.

    Unfall an Matreier Ochsenalm: Hubschrauber fliegt 64-Jährigen ins Krankenhaus

    Zeugen beobachteten von der Matreier Ochsenalm aus den Vorfall. Sie leisteten erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Landwirt aus Österreich wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt.

    Anschließend brachte der Notarzthubschrauber „C1“ den verletzten Mann in das Universitätskrankenhaus nach Hall in Tirol.

    Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden