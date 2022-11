Lkw-Fahrer vergisst Kran einzufahren und kracht gegen Autobahnschild

Auf der A12 bei Imst ist ein Lkw-Fahrer gegen ein Schild, welches über der Fahrbahn hing, gekracht. Er hatte den Kran seines Lastwagens nicht eingefahren.

12.11.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A12 bei Imst in Tirol vergessen, seinen Kran einzufahren. Kurz darauf krachte er gegen eine Schildkonstruktion über der Autobahn.

Laut Polizei war der 27-jährige Fahrer am Freitagabend nach Kranarbeiten mit seinem Lkw auf der A12 in Richtung Zams unterwegs. Da er jedoch den Ladekran nicht wieder in die Transportstellung gebracht hatte, prallte er mit dem am Heck montierten Kran gegen ein elektronisches Autobahnschild. Der Kran wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Lastwagen gerissen.

Die Schildkonstruktion, der Asphalt sowie weitere Verkehrsleiteinrichtungen wurden dabei schwer beschädigt. Die Autobahnanzeige-Anlage musste vollständig abmontiert und mit Spezialfahrzeugen abtransportiert werden. Dazu sperrte die Polizei die A12 in diesem Bereich zwischen 21 Uhr und 0.30 Uhr. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

