Autofahrerin dreht auf B175 in Tirol um und erfasst Motorradfahrer

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B175 in Kufstein (Tirol) wurde ein Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Autofahrerin auf der Bundesstraße aufgrund des zähfließenden Verkehrs umdrehen. Zum selben Zeitpunkt überholte der 24-jährige Motorrad das Auto der Frau.

Motorradunfall in Kufstein: Junger Mann verletzt

Das Auto erfasste den Motorradfahrer und er wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Ein weiterer Motorradfahrer, der zusammen mit dem jungen Mann unterwegs war, verständigte den Notruf.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 24-Jährigen ins Krankenhaus. Seine Maschine wurde abgeschleppt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at