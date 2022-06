Deutscher stirbt bei Motorradunfall in Tirol

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Tirol verunglückt. Er wollte auf der Stubaitalstraße überholen.

12.06.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag gegen 23.25 Uhr bei einem Motorradunfall in Tirol gestorben. Der Deutsche fuhr mit seinem Motorrad auf der Stubaitalstraße von Fulpmes kommend in Richtung Schönberg, als er nahe Mieders überholen wollte, berichtet die Polizei.

Zeugen gaben an. dass der Mann zu schnell unterwegs war: Das Motorrad kam ins Schleudern und der 25-Jährige stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dabei schlitterte er gegen einen Leitschienensteher auf der linken Seite und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die B183 bis etwa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

