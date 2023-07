Karambolage mit 16 Beteiligten auf Sommerrodelbahn in Tirol

Auf einer Sommerrodelbahn bei Lienz (Tirol) kam es am Freitag zu einer Karambolage mit 16 Beteiligten. Eine Senioren musste ins Krankenhaus.

01.07.2023 | Stand: 10:18 Uhr

Auf einer Sommerrodelbahn in Lienz ( Tirol) ist es am Freitagnachmittag zu einer Reihe von Auffahrunfällen gekommen. Laut Polizei waren insgesamt 16 Personen am Unfallgeschehen beteiligt.

Karambolage auf Sommerrodelbahn in Tirol: Seniorin möglicherweise mit gebrochener Hand

Den Beamten zufolge musste eine 78-jährige Deutsche mit dem Verdacht auf Rippenbrüche und eine gebrochene Hand in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 55-jähriger Österreicher zog sich eine Verletzung über dem Auge zu - verzichtete jedoch auf medizinische Behandlung.

Mehrere Personen klagten laut Polizei über Schmerzen, wollten sich aber nicht medizinisch versorgen lassen. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, fuhr am Vortag eine Frau auf der Rodelbahn in Lienz mit sehr langsamer Geschwindigkeit talwärts. Hinter ihr sei es daraufhin zu den Unfällen gekommen.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.