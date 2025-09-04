Doppeltes Ausweichmanöver: Sechs Verletzte bei Unfall zwischen Seefeld und Scharnitz

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 3.9.2025, bei Seefeld in Tirol verletzt worden. Eine Frau aus Deutschland kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen.

Eine 77 Jährige aus Österreich war nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw am Mittwoch, 3.9.2025, gegen 11.10 Uhr auf der Seefelder Straße (B177) von Seefeld in Richtung Scharnitz unterwegs.

Unfall zwischen Seefeld und Scharnitz heute: Sechs Verletzte

Die Autofahrerin ordnete sich an der Straße zur Bodenalm zum Linksabbiegen ein und hielt den Wagen an. Das bemerkte eine 38-Jährige zu spät, die hinter der 77-Jährigen mit ihrem Auto kam.

Die Österreicherin wich daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam der 38-Jährigen ein 30-Jähriger aus Deutschland mit seinem Pkw entgegen. Der Fahrer musste ebenfalls ausweichen - auf die Zufahrtsstraße zur Bodenalm.

B177 in Tirol: Auto rutscht aauf Straße zur Bodenalm

Sein Auto rutschte von der linken auf die rechte Seite der Zufahrtsstraße und blieb knapp 50 Meter nach der Abfahrt am Bankett und am Hang der Wiese hängen. Im Wagen des Deutschen waren vier weitere Insassen.

Bei dem Unfall am Mittwochvormittag, 3.9.2025, auf der B177 zwischen Seefeld in Tirol und Scharnitz wurden insgesamt sechs Menschen verletzt - fünf von ihnen leicht.

Frau (31) aus Deutschland bei Unfall verletzt

Eine 31-Jährige aus Deutschland, die als Beifahrerin im Pkw des 30-Jährigen gesessen war, wurde zudem mittelschwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern).

Die anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen.

Bundesstraße 177 nach Unfall komplett für Verkehr gesperrt

Nach dem Verkehrsunfall bei Seefeld wurde die B177 komplett gesperrt - etwa bis 12.35 Uhr, bis die Polizei den Unfall aufgenommen hatte und die Straße wieder geräumt war.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at