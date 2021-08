Das Auto einer 24-Jährigen gerät bei Kirchbichl in Tirol ins Schleudern, prallt gegen einen Straßenleitpflock und schlittert in ein Maisfeld.

07.08.2021 | Stand: 11:21 Uhr

In einem Maisfeld gelandet ist das Auto einer 24-Jährigen am Freitagabend bei Kirchbichl in Tirol. Gegen 22.30 Uhr fuhr die 24-Jährige auf der B 171 im Gemeindegebiet von Kirchbichl von Wörgl kommend in Richtung Kirchbichl. Im Wagen befanden sich laut Polizei noch weitere vier Personen.

Auto gerät ins Schleudern und schlittert in Maisfeld - Alle fünf Autoinsassen haben Glück gehabt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Auto ins Schleudern und anschließend über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Dort touchierte der Wagen einen Straßenleitpflock, kam zurück auf die Fahrbahn und schlitterte schließlich über den linken Fahrbahnrand hinaus in ein Maisfeld, wo der Pkw schließlich stehen blieb.

Alle Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbständig verlassen, wie die Polizei berichtet. Sie wurden an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend zur Abklärung etwaiger Verletzungen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

