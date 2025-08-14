Tandemflug-Unfall in Tirol: Pilot und Tourist teils schwer verletzt

An den Elferbahnen in Neustift im Stubaital (Tirol) sind am Mittwoch gegen 16.05 Uhr zwei Männer bei einem Tandemflug gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, starteten der 45-jährige Pilot aus Tirol und ein gleichaltriger Tourist ihren Tandemflug von der Bergstation Elferlift.

Pilot und Urlauber bei Sturz teils schwer verletzt

Bereits kurz nach dem Start kam es zu Turbulenzen, weshalb sie etwa 20 Meter nach dem Abheben auf den Boden stürzten. Dabei wurden beide teils schwer verletzt. Zwei Notarzthubschrauber und die Bergrettung bargen die Verletzten. Anschließend wurden sie in eine Klinik geflogen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at