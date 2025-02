Moped erfasst Fußgänger in Hörbranz - Jugendlicher stirbt

In Vorarlberg ist am Dienstag ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Lindauer Straße in Hörbranz.

Dort fuhr den Beamten zufolge ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Moped in Richtung Westen. Zur gleichen Zeit überquerte ein 15-jähriger Fußgänger die Straße auf Höhe der Hausnummer 95. Der Mopedfahrer erfasste den Fußgänger frontal - beide stürzten.

16-Jähriger stirbt bei Unfall in Vorarlberg - Polizei ermittelt

Bei dem Unfall wurde der 15-Jährige an den Fahrbahnrand geschleudert und „unbestimmten Grades“ verletzt, wie die Polizei Vorarlberg mitteilt. Der Mopedfahrer selbst stürzte von seinem Fahrzeug und prallte daraufhin gegen einen Zaun am Straßenrand. Das Moped kam etwa 20 Meter nach der Unfallstelle zum Liegen.

Der 16-jährige Mopedfahrer erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen am Kopf. Er wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt erstversorgt und dann ins Krankenhaus in Feldkirch eingeliefert. Dort starb der 16-Jährige wenig später.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Moped sichergestellt.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Östereich

Einwohner: 9.158.750 (Stand: 01. Januar 2024)

Bundeskanzler: Alexander Schallenberg (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte)

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Diese österreichische Exklave ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at