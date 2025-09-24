Auto prallt auf Fernpassstraße bei Pflach frontal mit Wohnmobil zusammen

Vier Verletzte und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, 24.9.2025, auf der Fernpassstraße bei Pflach (Bezirk Reutte in Tirol). Auf der B179 zwischen Reutte und dem Füssener Grenztunnel war ein Pkw frontal mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

Ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) war nach Angaben der Tiroler Polizei mit seinem Wohnmobil auf der Fernpassstraße vom Grenztunnel in Richtung Reutte unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine Ehefrau, eine 61-Jährige aus Deutschland.

B179: Pkw prallt auf Gegenfahrbahn mit Wohnmobil zusammen

Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein 67-jähriger Deutscher aus dem Hochsauerlandkreis (Nordrhein-Westfalen) mit seinem Pkw auf der B179 von Reutte in Richtung Grenztunnel. Auf dem Beifahrersitz war seine Ehefrau, eine 65-Jährige aus Deutschland.

Der Pkw geriet auf der Fernpassstraße B179 auf Höhe des Ortes Pflach auf einmal auf die Gegenfahrbahn - warum, ist laut Polizei bislang unklar.

Frontalzusammenstoß auf Fernpassstraße bei Pflach

Der Pkw prallte frontal mit dem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Alle vier Insassen - der 66-Jährige und die 61-Jährige sowie der 67-Jährige und die 65-Jährige - wurden bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Wie schwer, ist ebenfalls bislang unklar.

Die vier Verletzten wurden vor Ort an der Unfallstelle an der B179 von Notärzten versorgt. Der Rettungsdienst brachte die 65-Jährige ins Krankenhaus nach Füssen, die drei anderen Verletzten kamen ins Krankenhaus nach Reutte.

B179 nach Unfall bei Pflach fast zwei Stunden komplett gesperrt

Die Polizei berichtet nach Ende der Erhebungen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Reutte. Im Einsatz waren die Feuerwehr Pflach mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, die Feuerwehr Vils mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber RK2 sowie die Rettungsdienste aus Reutte und Füssen mit sechs Fahrzeugen, elf Sanitätern und drei Notärzten, die Straßenmeisterei und drei Streifen der Polizei.

Die Fernpassstraße B179 zwischen Reutte und dem Grenztunnel Füssen wurde nach dem Unfall am Mittwoch, 24.9.2025, von 13.45 Uhr bis 15.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

Erst am Dienstag, 23.9.2025, hatte sich auf der Fernpassstraße B179 im Tunnel bei Nassereith ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

