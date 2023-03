Auto prallt in Tunnel mehrmals gegen Wände - Fahrer verletzt

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen im Roppener Tunnel auf der A12 bei Karrösten (Tirol): Ein Mann prallt mit seinem Auto gegen eine Betonwand.

21.03.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem heftigen Unfall im Roppener Tunnel auf der A12 bei Karrösten ( Tirol) verletzt worden. Der 80-Jährige war laut Polizei am frühen Dienstagmorgen mit seinem Pkw auf der Autobahn in Richtung Osten unterwegs. Er lenkte in dem Tunnel seinen Wagen auf einmal nach rechts - warum ist bislang unklar.

Das Auto prallte daraufhin gegen eine Betonwand in einer Nische des Tunnels, die durch den Zusammenstoß verschoben wurde. Der Pkw schleuderte anschließend an die gegenüberliegende Tunnelwand, drehte sich um 180 Grad, touchierte nochmals die linke Tunnelwand und kam schließlich auf der Überholspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

80-Jähriger kommt nach Unfall im Roppener Tunnel in Klinik

Der Österreicher erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades, war allerdings ansprechbar. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den 80-Jährigen in eine Klinik nach Innsbruck. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Roppener Tunnel war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa anderthalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie immer hier.