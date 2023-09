Zwei Verletzte: Mann stürzt mit Auto steile Wiese bei Kufstein hinab

Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Bezirk Kufstein verletzt worden. Ein Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte ein steile Wiese hinab.

17.09.2023 | Stand: 13:55 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Auto in Angerberg (Bezirk Kufstein) von der Straße abgekommen und eine steile Wiese hinabgestürzt. Dabei hat sich das Auto laut Polizei überschlagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten das schwer beschädigte Auto zwar noch selbstständig verlassen und wurden danach verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in Angerberg: Auto überfährt Verkehrszeichen

Passiert ist der Unfall am Samstag gegen 23.10 Uhr. Der Fahrer kam in einer Linkskurve von der Straße ab, überfuhr einen Leitpflock und ein Verkehrsschild, ehe sein ein steiles Gefälle hinabstürzte und etwa 40 Meter weiter in einer Wiese zum stehen kam.