Auto prallt bei Unfall in Anzeigetafel von Tankstelle

Bei einem Unfall in Dornbirn stoßen zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen. Eins davon prallt daraufhin in die Anzeigetafel einer Tankstelle.

29.06.2021 | Stand: 09:43 Uhr

In Dornbirn sind am Montag zwei Autos auf der L190 zusammengeprallt. Laut Polizei war ein 68-Jähriger dort in Richtung Hohenems gefahren. Eine 47-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße Bachmähdle und wollte geradeaus über die L190 fahren.

Auto prallt in Dornbirn in Anzeigetafel von Tankstelle

Dabei übersah sie offenbar den 68-Jährigen und fuhr ihm in die Fahrerseite. Dadurch prallte das Auto des Mannes in die Anzeigetafel einer Tankstelle. Beide Beteiligten kamen ins Krankenhaus, ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

