Auto erfasst Fußgänger in Dornbirn frontal

Schwerer Verkehrsunfall am Montagabend in Dornbirn (Vorarlberg) an der Grenze zum Westallgäu: Ein Auto hat auf der Landesstraße einen Fußgänger erfasst. Ein 25-Jähriger war laut Polizei gegen 19 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Dornbirn-Nord unterwegs. Sein Wagen erfasste auf Höhe der ENI-Tankstelle beim Ortsteil Schwefel einen 73-Jährigen.

Unfall in Dornbirn gestern: Auto erfasst Fußgänger frontal

Der Fußgänger hatte dort nach Angaben der Polizei einen sogenannten Schutzweg überquert. Das Auto erfasste den Mann frontal. Der 73-Jährige prallte daraufhin auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw. Er stürzte etwa 20 Meter nach dem Schutzweg auf die Fahrbahn. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen am Rumpf und am Kopf zu.

Hinweise an die Polizei in Dornbirn

Wie genau es zu dem schweren Unfall gekommen war, ist laut der Polizeiinspektion Dornbirn noch unklar. Die Beamten ermitteln und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.