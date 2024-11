Auto kommt ins Schleudern und kollidiert mit Streifenwagen - mehrere Verletzte

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug bei Ehrwald ins Schleudern geraten und mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige gegen 21.35 Uhr von Ehrwald in Richtung Lermoos unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Streifenwagen, in dem zwei Polizisten saßen.

Ehrwald: Auto stößt mit Streifenwagen zusammen

Das Auto des 39-Jährigen blieb nach dem Zusammenstoß laut Polizeibericht in einem angrenzenden Feld liegen. Der im Auto eingeklemmte Fahrer war nicht ansprechbar und musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Unfallklinikum nach Murnau.

Mehrere Verletzte bei Unfall in Ehrwald

Der Streifenwagen wurde beim Unfall schwer beschädigt, beide Polizisten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

